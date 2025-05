A i mée temp, altri tempi è il titolo della performance in dialetto cremonese della Compagnia Primadonne che è andata in scena martedì 13 maggio al Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino vecchio”, gremito di spettatori.

A dare vita a questo intrattenimento sono state Maria Angela Bartoli, Laura Dalla Noce, Simona Antonietti nella veste di lettrici, Laura Perlasca, voce e arrangiamenti musicali, Lilluccio Bartoli, aneddoti e curiosità, con Sandra Piccioni assistente di scena e Maria Angela Bartoli come regista. “Un ritorno a riscoprire gesti e radici della civiltà agricola cremonese e non solo che ora non ci sono più” dice la Bartoli.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Cremona, Museo della Civiltà Contadina e Auser Unipop, è stata l’occasione per divulgare la memoria del mondo contadino e di un modo di vivere, di pensare, di giocare forse superato, ma che evoca un po’ di nostalgia. Lo si è fatto con un insieme di canti, storielle, poesie, tiritere, performance teatrali, spaccati di vita passata ma sempre viva nei ricordi.

