L’unica presidenza che è ancora vacante nei cda della partecipate del Comune di Cremona è quella di Afm, l’azienda farmaceutica: il nome pare che sarà indicato da Sinistra per Cremona – Energia Civile. Il Comune in questo caso esprime solo il nome del presidente.

Venendo ai vari Consigli di amminstrazione, per Fondazione Città di Cremona il presidente dovrebbe essere Giuseppe Foderaro. I componenti sono cinque e uno di essi non viene indicato dalla politica ma dall’Associazione Ex Allievi Orfanotrofio L.Chiappari.

Per Aem l’idea è quella di allargarlo a 5 membri, dunque 3 alla maggioranza e due all’opposizione, il presidente indicato è Tommaso Coppola. Si passa poi alla Fondazione del Ponchielli dove siede come presidente il sindaco Virgilio che nomina un componente direttamente, il nome che circola è quello di Cristiana Mainardi. Infine due i nomi per la presidenza di Cremona Solidale: oltre a quello di Maria Luisa Rocca, vicina all’associazione Fare Nuova Cremona Attiva, circola in questi giorni il nome dell’ex dirigente Asst Paola Mosa. A breve il sindaco Virgilio convocherà opposizione e maggioranza.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata