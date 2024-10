In via Ippocastani, nella sede del Pd, aperitivo di tesseramento nella mattinata di sabato: presenti anche il sindaco Virgilio e il neo presidente della provincia Roberto Mariani. Sono stati presentati i dati sul tesseramento e le nuove iniziative in città con l’intenzione di rilanciare le officine democratiche su alcuni temi fondamentali in primis l’ambiente e le politiche sociali. L’incontro è stata anche l’occasione per salutare e augurare buon lavoro al neo presidente Mariani. Dal fronte numeri, si conferma il dato del tesseramento degli scorsi anni: in città si parla di più di 150 iscritti ed emerge una crescita soprattutto le iscrizioni online, dopo le lezioni di Elly Schlein.

