Lo aveva preannunciato alla stampa durante le prove che il repertorio scelto per il concerto “Precisione Svizzera” avrebbe fatto venir voglia di danzare, ebbene il pubblico è rimasto seduto ma certamente è stato coinvolto dal ritmo incalzante e dal vigore espresso dagli artisti: la violinista Antje Weithaas si è esibita ieri sera nell’Auditorium G. Arvedi di Cremona con l’orchestra Camerata Bern per STRADIVARIfestival, rassegna promossa da Unomedia e Museo del Violino che è giunta al terzo fine settimana di musica con la XII edizione.

L’evento si è aperto sulle note delle Danze popolari rumene di Bartók, per poi passare al Concerto n. 3 in la maggiore di Haydn e concludersi con la Serenata per archi di Dvořák. Pagine intense e ritmate eseguite sapientemente dalla compagine, ensemble cameristico fra i più quotati d’Europa guidato da Weithaas per quasi dieci anni come è risultato evidente dall’affiatamento. Stasera STRADIVARIfestival prosegue con il concerto “Sinfonia Concertante”, che alle 21 porterà in scena i giovani talenti di Agon Ensemble insieme ai solisti Bouchkov e Zamarra.

Il servizio di Federica Priori

