La bomba l’ha lanciata un sito specializzato che segue il mondo dei motori e delle competizioni motoristiche. Un giornalista ha infatti spiegato di essersi mosso per prenotare per tempo, ossia non appena è uscito il nuovo calendario della Superbike, venerdì scorso a mezzogiorno, albergo e alloggio per l’intero weekend dell’evento.

Suo malgrado, quasi tutte le strutture ricettive vicine al Cremona Circuit erano esaurite e, non bastasse, quelle che ancora offrivano posti, lo facevano a prezzi improponibili. Per rendere l’idea, come riporta il collega, una struttura ricettiva alle porte di San Martino del Lago con posti ancora disponibili, chiede più di 2mila euro per tre notti, aggiungendo dunque anche il 1° maggio, che è giorno festivo e potrebbe certamente attirare turisti.

Bisogna fare i conti col fatto che molte strutture ricettive sono già esaurite, come detto: a prenotarle i team, che per i quattro anni restanti del Mondiale al Cremona Circuit dopo l’esordio di settembre 2024, hanno strappato un diritto di prelazione con alberghi e hotel. In qualche caso però la prenotazione è stata già fatta anche da chi ha avuto informazioni in anticipo sulla pubblicazione del calendario (la data del 2-4 maggio al Circuit Angelo Bergamonti era già nota agli addetti ai lavori), prendendosi così un vantaggio.

Di seguito uno schema riassuntivo a titolo di esempio (prezzi presi dalle offerte attualmente presenti su Expedia):

Abbiamo verificato, utilizzando un sito di prenotazione come tanti, se in effetti questo fenomeno del rincaro venga applicato in maniera così sfacciata. E va detto che, anche senza raggiungere le vette denunciate dal collega, il rincaro c’è. Abbiamo selezionato sei strutture casuali nelle province di Cremona, Mantova e Parma, partendo da una prenotazione nel weekend 1-4 maggio, per vedere chi avesse in effetti disponibilità. Poi abbiamo spostato la ricerca sul weekend lungo, anche qui casuale, che va dal 30 gennaio al 2 febbraio.

Ebbene, una sola struttura su sei mantiene lo stesso prezzo. Per le altre abbiamo rincari che vanno dal 21%, accettabile tenendo conto anche dal passaggio verso una stagione più turistica del calendario, fino al 184%, decisamente esagerato. Insomma, la Superbike attira, ma forse approfittarsene troppo non fa il bene del turismo…

