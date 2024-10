“Africa: economia, risorse e programmi” è il titolo del congresso su piattaforma Zoom in programma domani dalle 9 alle 14,30 organizzato dal Centro Incontri Diplomatici presieduto da Emanuele Bettini in collaborazione con la federazione nazionale dei Diplomatici e Consoli esteri in Italia.

Dopo i saluti di Bettini e quelli del sindaco di Cremona Virgilio, del presidente della Provincia Mariani, del Prefetto Giannelli e del commissario della Camera di Commercio Auricchio, interverranno diversi relatori sul tema del “piano Mattei” per l’Africa e su altri aspetti legati allo sviluppo del continente.

Proprio Bettini, scrittore e segretario generale per l’Italia del Pen International, è stato insignito nei giorni scorsi dal Presidente Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce per meriti personali e professionali.

Il primo dei cavalieri di Gran Croce è stato Andrea Ferrara, primo presidente della Corte suprema di Cassazione, decorato il 29 novembre 1952, la prima donna invece è stata la regina del Regno Unito Elisabetta II nel maggio del 1958.

I decreti di nomina sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2024.

Il Convegno di domani può essere seguito a questo link della piattaforma zoom:

https://us06web.zoom.us/j/82530485595?pwd=89ggiUlXKq2kKlfWPbJfjpgf4cbfSX.1

ID riunione: 825 3048 5595

Codice d’accesso: 674538

