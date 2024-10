La Juvi Cremona torna a vincere sul parquet del PalaRadi con determinazione, imponendosi in una sfida combattuta contro Orzibasket. Il risultato finale, 84-77, premia la grinta dei gigliati, trascinati dai 20 punti di Tortù e dai 21 di un Polanco dominante nel finale.

La Juvi volta subito pagina dopo la sconfitta di Livorno, entrando sul parquet del PalaRadi con intensità e voglia di fare. La partenza è degli ospiti, ma un parzialone di 12 a 2 spaventa Orzi nella prima metà del quarto. La qualità del team dell’ex Cosimo Costi però non consente a Tortù e compagni di scappare, nonostante il capitano ne metta 14 nei primi 10′ di gioco. Prima sirena con la Juvi avanti 25 a 22.

Anche Giombini si iscrive a referto a inizio secondo quarto con quattro punti di fila, mentre tutta la Juvi continua a lottare su tutti i palloni. Sul 31 a 22, propiziato da l’ennesima palla rubata, trasformata da Bertetti, coach Ciani è costretto al time out. Il primo canestro di Orzinuovi arriva dopo quasi 5′ di gioco e soprattutto un nuovo parziale di 10 a 0 della Juvi che allunga ulteriormente. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul 46 a 34 per Cremona con un Tortù da 15 punti e 7 punti e 6 rimbalzi di un fin qui ottimo Giombini. Per la Juvi che era arrivata a toccare anche un massimo vantaggio di 18 punti, il merito di aver lasciato agli ospiti solo 12 punti. Sul risultato pensano anche le 10 perse complessive in un primo tempo in cui sembrava esserci una sola squadra in campo.

Partenza fulminante di Orzi nel terzo con 5 punti di fila, prima che una tripla di Brown interrompa l’inerzia dei bresciani, che avevano aperto il parziale grazie a una bomba di Costi. Cremona fatica a contenere la reazione degli ospiti che cercano in tutti i modi di riavvicinarsi. Un extra sforzo che costa però l’esaurimento del bonus prima del tempo, e può approfittare di un 9/12 dalla lunetta. Si va all’ultima pausa con la Juvi ancora avanti 65 a 56.

Scatenato Luca Bechi in panchina nell’ultimo quarto di gioco, chiede più attenzione soprattutto in difesa e detta i tempi della manovra dei gigliati. Cremona tiene botta e rimette, a suon di rubate, la doppia cifra di vantaggio sul tabellone. Cremona perde Bertetti autore del quinto fallo e negli ultimi 90″ deve gestire 7 punti di vantaggio su una scatenata Orzi. Anche Brown è costretto ad accomodarsi in panchina dopo un fallo pesante su Costi, che fa 2/3 dalla lunetta. Poi Polanco con grinta segna il canestro del +2, ma sbaglia il libero aggiuntivo. A 30″ dal termine ci sono solo 5 punti a dividere le due squadre.

Finisce 84 a 77 per Cremona, capace di capitalizzare un’ottima prestazione, trascinata da Tortù autore di 20 punti, Polanco di 21 e 8 rimbalzi, ma in doppia cifra anche Brown e Barbante. Dall’altra parte ci sono i 13 punti di Williams uscito negli ultimi minuti e i 14 di Cosimo Costi.

Cristina Coppola

