Occhi puntati su Isola Pescaroli, frazione di San Daniele Po, nel primo pomeriggio per il passaggio dell’onda di piena del Po. Alle 13.30 nella località rivierasca, il fiume è salito a +3,46 metri. Golena allagata e aree rivierasche chiuse, ma nessuna minaccia particolare.

A Cremona raggiunto il picco, +2,39 all’altezza del ponte in ferro, mentre già dalla tarda mattinata a Piacenza il livello delle acque era in discesa. In discesa anche le acque del Serio a Crema, già nella giornata di ieri.

Ancora attenzione invece a Ostiano per il fiume Oglio, che a metà giornata era ancora in leggera crescita (soglia di attenzione galla).

Questo il bollettino dell’Aipo diffuso alle 14.30: “Il colmo di piena del Po ha transitato a Piacenza nella prime ore mattutine di oggi con 6,14 metri sopra lo zero idrometrico (livello 2 di criticità, colore arancione) e raggiungerà le sezioni di Cremona e Casalmaggiore nella giornata e nella serata di oggi. L’onda di piena continuerà a propagarsi, fino alla foce, con valori superiori alla soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione). Nel corso delle prossime 48 ore non si esclude il superamento della soglia 3 (criticità elevata, colore rosso) alla sezione di Borgoforte, in ragione dei consistenti apporti degli affluenti emiliani. La piena interessa diverse aree golenali ed è raccomandata prudenza nell’avvicinarsi al fiume e nelle attività di navigazione”.

Il Comune di Cremona avverte che “come da comunicazione del Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia, è allerta arancione per rischio idraulico sul nostro territorio sino a prossimo aggiornamento, mentre è cessata l’allerta arancione per rischio idrogeologico.

E’ questa la conseguenza delle intense precipitazioni che hanno interessato in particolare il Piemonte e l’Appennino emiliano per cui si verifica il transito di un’onda di piena del fiume Po anche in territorio lombardo, con un aumento significativo dei livelli idrometrici al di sopra delle soglie di attenzione.

Nel frattempo, la perturbazione che ha coinvolto il territorio regionale sabato 19 ottobre si è esaurita nella scorsa notte. Per la seconda parte della giornata di oggi, domenica 20 ottobre, e per domani, lunedì 21 ottobre, sono previste condizioni atmosferiche che si andranno progressivamente stabilizzando.

Rimangono in stato di preallerta, come stabilito dal Comune, Polizia Locale, AEM S.p.A. e Padania Acque S.p.A. in modo da essere pronti in caso di necessità così da predisporre azioni di contrasto per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi. Permane il divieto di accesso a tutta la zona che costeggia il Po che già ieri era stata transennata.

Gli addetti della Protezione Civile comunale tengono monitorato in modo costante l’evolversi della situazione in stretto contatto con tutti gli enti preposti”.

