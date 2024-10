NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Il fiume Po si sta ingrossando di ora in ora nel Cremonese in attesa dell’ondata di piena attesa nel primo pomeriggio di oggi. Questa mattina all’altezza del ponte in ferro era stato superato di poco la prima soglia di attenzione (ordinaria, giallo), con +2.29 sopra lo zero idrometrico (alle ore 9) e non è previsto che si arrivi alla seconda (arancione).

Il grande fiume ha invaso il lungo Po Europa arrivando all’ingresso delle Canottieri, tutta l’area era infatti già stata interdetta al passaggio da sabato sera.

Chiuso il tratto dal ponte in ferro al Flora per la sponda Cremonese e sulla sponda piacentina a Castelvetro sono state bloccate le vie d’accesso alle zone golenali.

La situazione critica che si sta verificando sul Parmense mette in difficoltà anche la sponda cremonese all’altezza del ponte Verdi di Isola Pescaroli. Nelle prime ore di domenica una chiatta si è staccata dagli ormeggi a Zibello andando alla deriva verso il ponte Verdi a Ragazzola. La situazione era pericolosa ma la chiatta è stata fermata prima che giungesse al ponte. A livello precauzionale la Provincia di Parma ha disposto la chiusura temporanea del ponte che collega cremonese a parmense per consentire le operazioni. La piena del Grande fiume inoltre ha allagato la zona del parco delle Scalette a Stagno di Roccabianca.

Situazione in continua evoluzione anche sulla viabilità stradale. A cominciare dall’autostrada A21: l’acqua stanotte ha invaso il sottopasso nella parte finale della bretella che collega l’A21 all’A1 a Fiorenzuola. Autovia Padana ha quindi chiuso la diramazione all’altezza di Caorso.

