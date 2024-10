Assemblea pubblica del Quartiere 10 Po Parco Canottieri e Trebbia sabato nel tardo pomeriggio: la sala dell’oratorio di Cristo Re di via Mella gremita di residenti, riuniti per confrontarsi sulle criticità del quartiere. Molti i residenti che, di fronte anche alla presidente del Quartiere Gianpaola Costanz0, hanno lamentato la scarsa illuminazione non solo su Viale Po ma anche nelle vie laterali, ma anche sporcizia (“causata a volte anche da comportamenti incivili dei residenti” hanno ammesso diverse persone) e soprattutto la presenza di grossi topi in diverse via del quartiere. Diversi problemi annotati dalla presidente su un quaderno che ben presto si è riempito di critiche dei residente. All’assemblea di confronto non era presente il comune di Cremona con cui i residenti sperano di interfacciarsi presto per porre all’attenzione dell’assessore competente le diverse questioni.

