Intesa Sanpaolo ha perfezionato un finanziamento di 10 milioni di euro con Garanzia Futuro di SACE a favore della neocostituita Ancorotti Perfumes, supportando il piano di investimenti e l’apertura della nuova fabbrica dedicata alla produzione di profumi conto terzi.

La nascita di Ancorotti Perfumes amplia ulteriormente l’offerta del Gruppo Ancorotti, già leader nel settore cosmetico grazie alla sorella maggiore, Ancorotti Cosmetics. Fondata e tutt’oggi presieduta da Renato Ancorotti, la Cosmetics si è rapidamente affermata tra i maggiori produttori di make-up e prodotti skincare destinati ai più importanti brand del beauty internazionale. Dalla sua creazione nel 2009, Ancorotti Cosmetics ha vissuto una crescita straordinaria: in soli dieci anni, l’impresa ha raggiunto quota 100 milioni di fatturato, affermandosi tra le aziende gazzella più performanti d’Italia.

Le previsioni per quest’anno superano i 150 milioni di euro, confermando il trend positivo degli ultimi esercizi e consolidando il posizionamento del Gruppo a livello mondiale. Renato Ancorotti, Presidente Ancorotti Group, ha detto: “Con oltre 100 milioni di euro di esportazioni in più 50 Paesi, possiamo affermare di aver contribuito a portare il make-up ‘Made in Italy’ ai vertici mondiali. Oggi, siamo pronti a replicare questo successo anche nella profumeria. Con Ancorotti Perfumes, ci impegniamo a rendere l’eccellenza italiana nei profumi un punto di riferimento globale, dimostrando ancora una volta di rappresentare qualità, innovazione e competenza nel panorama cosmetico internazionale”.

Essenziale nel progetto profumi è la partnership con EuroItalia, player di spicco operante nel settore del luxury beauty, conosciuto a livello internazionale per l’expertise nel campo delle fragranze. In sinergia con l’eccellenza manifatturiera di Ancorotti Group, questa collaborazione sarà determinante per il successo della nuova avventura industriale. L’operazione con Intesa Sanpaolo, frutto anche della collaborazione con SACE, contribuisce a sostenere l’avvio di uno stabilimento di 5mila metri quadri, situato strategicamente accanto alla sede di Ancorotti Cosmetics. Con una capacità di 50 milioni di pezzi l’anno, l’unità produttiva creerà un centinaio di posti di lavoro; le nuove assunzioni porteranno il Gruppo a contare complessivamente quasi 600 persone tra dipendenti e collaboratori. Marco Franco Nava, Direttore Regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo: “Ancorotti Group testimonia la lungimiranza di molte aziende che sanno investire per la propria competitività e Intesa Sanpaolo le accompagna in questo percorso di crescita anche con il nuovo programma “Il tuo futuro è la nostra impresa”, grazie al quale mette a disposizione delle imprese lombarde 30 miliardi di euro fino al 2026. Questa operazione ci consente di accompagnare la progettualità imprenditoriale di Ancorotti Perfumes verso la sostenibilità, l’inclusione e la formazione”.

