900 euro, questa la cifra raccolta a favore di Airc grazie alla solidarietà della seconda edizione di “Camminando un Po”, la manifestazione inclusiva ludico motoria organizzata dal Comitato unico di garanzia della Provincia di Cremona per il benessere dei dipendenti e le pari opportunità. La camminata del benessere e della solidarietà, che si è tenuta il 15 settembre, ha permesso di raccogliere grazie ai 400 iscritti la cifra, che oggi è stata consegnata alla Fondazione per la ricerca contro il cancro.

Tra i promotori Giuseppina Bove dipendente della Provincia: “Pratico anche il Nordic Walking da oltre dieci anni, quindi abbiamo voluto diffondere l’iniziativa del camminare come benessere scoprendo luoghi nuovi. E così l’abbiamo pensato anche all’interno del mio Ente. Ci è sembrata la logica conseguenza per far scoprire anche Cremona e il suo paesaggio. Da qui è partita una rete tra volontari, dipendenti con l’aiuto anche dell’esperienza del Marathon e della Uisp. Il risultato è stato quello di una bella giornata all’insegna del benessere e della tranquillità insieme alle famiglie e agli amici”.

Per Airc a ricevere l’assegno la volontaria Antonella Cinquetti. “È stata un’esperienza molto gradevole, abbiamo partecipato anche noi all’organizzazione almeno il giorno stesso della manifestazione e siamo grati per questa donazione e anche grati per la sensibilità che si cerca di diffondere per la promozione di stili di vita salutari”.

Testimonial dello sport inclusivo Daniele Signore, dipendente della Provincia di Cremona, oro paralimpico di canottaggio alle Olimpiadi di Pechino del 2008, che ha preso parte ad entrambe le edizioni della camminata, partecipando come runner anche alla ventitreesima Maratonina città di Cremona. “È stata un’esperienza bellissima. Grazie a tutti gli organizzatori, i partecipanti, è stato un evento veramente bello perché tocca il territorio cremonese sulle sponde del Po e degli argini”.

