Il Consorzio Agrario di Cremona sarà presente alla 96esima edizione della Fiera Agricola Zootecnica Italiana (FAZI), che si terrà a Montichiari (BS) dal 25 al 27 ottobre 2024. La partecipazione alla FAZI rappresenta per il Consorzio un’importante occasione per presentare le ultime novità nei vari ambiti di azione:

Mangimificio – Il consorzio metterà in evidenza soluzioni nutrizionali innovative per gli animali, illustrando linee di mangimi ad alta efficienza e formulazioni specifiche per migliorare la salute e la produttività degli allevamenti. Le ricerche recenti dimostrano l’importanza di una nutrizione precisa, efficiente e sostenibile.

Fertirrigazione – Saranno presentate tecniche avanzate di fertirrigazione, che combinano l’irrigazione con l’apporto di nutrienti, ottimizzando l’uso dell’acqua e dei fertilizzanti. Queste soluzioni mirano ad aumentare la produttività delle colture in modo sostenibile, migliorando l’efficienza delle risorse.

Servizio Macchine – Gli stand del consorzio esporranno le ultime innovazioni in macchinari e attrezzature per l’agricoltura, mirate a semplificare i processi produttivi, migliorare la sostenibilità e ridurre l’impatto ambientale.

L’azienda ha allestito due stand: uno dedicato al settore dei mangimi (Padiglione 5) e uno dedicato alle macchine e alla fertirrigazione (Padiglione 7). Nel corso dei tre giorni di fiera, ci saranno momenti conviviali dedicati a soci e clienti per approfondire le novità più recenti. In particolare Venerdì 25, a partire dalle ore 17:00, presso lo stand dedicato alle macchine e alla fertirrigazione e, Sabato 26, allo stand dedicato al mangimificio a partire dalle ore 13. Ogni stand offrirà inoltre ai visitatori gadget personalizzati, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

