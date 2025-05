Una passeggiata botanica e un concerto di usignoli lungo le rive del Po per riconnettersi con la natura e vivere il fiume in modo nuovo, attraverso la scienza e la poesia dei suoi suoni. Sono i due appuntamenti, a cura del Museo di Storia Naturale, inseriti nel programma de La Grande Festa del Fiume Po, in programma sabato 17 maggio.

Alle ore 17, Fabrizio Bonali, esperto botanico, guiderà una passeggiata botanica dedicata al riconoscimento di alberi e arbusti che crescono spontaneamente lungo il fiume. Un’occasione per conoscere da vicino la flora locale e imparare a leggerne i segni nel paesaggio.

Alle ore 21, Bassano Riboni, esperto ornitologo, accompagnerà i partecipanti in un’esperienza di ascolto e osservazione dei canti notturni degli usignoli, tra le atmosfere suggestive del crepuscolo fluviale.

Per tutte le persone interessate a partecipare, il ritrovo, per entrambi gli appuntamenti, è alle Colonie Padane, in via del Sale 60. È consigliata la prenotazione scrivendo a questo indirizzo: museo.storianaturale@comune.cremona.it.

