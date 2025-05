Quasi 60 mila consulti medici gratuiti, effettuati dal 2018 ad oggi, che in molti casi hanno consentito di rilevare patologie e problematiche, scongiurando conseguenze potenzialmente gravi per un gran numero di cittadini ignari. È con questo biglietto da visita che il Tour della Salute, il primo evento itinerante, con approccio multidisciplinare, dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita, è pronto a rimettersi in cammino: quest’anno toccherà 15 località italiane, in altrettante regioni, partendo dalla città di Cremona. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, è promossa da ASC Attività Sportive Confederate, con i patrocini del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, con il contributo non condizionato di EG STADA Group. La prima tappa è patrocinata anche da Regione Lombardia e Federfarma Cremona.

In una fase storica in cui molti cittadini fanno fatica ad accedere alle cure e all’assistenza sanitaria, la funzione svolta dal Tour della Salute assume ulteriore importanza. La prevenzione, oggi più che mai, risulta infatti fondamentale: per l’individuo e per l’intera collettività. A Cremona, unica tappa lombarda dell’evento, il Tour della Salute si terrà nel Parco al Po, sabato 17 e domenica 18 maggio, con orari che andranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in entrambe le giornate.

Nel parco sarà allestito un vero e proprio villaggio della salute e dello sport, attrezzato con 8 ambulatori, nei quali sarà possibile sottoporsi gratuitamente e in piena sicurezza, sotto il controllo di qualificati esponenti delle principali società scientifiche, a consulti di tipo cardiologico, reumatologico, psicologico e nutrizionale, a valutazione audiometrica e a test dell’equilibrio. La novità di quest’anno è rappresentata dallo sportello dedicato alla salute orale. Completa il quadro lo spazio riservato ai colloqui con un medico veterinario sulle problematiche degli animali da affezione.

Contestualmente saranno proposte diverse attività ludiche e aggregative, per grandi e piccini, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della pratica sportiva e dell’attività motoria, nell’ottica della prevenzione e della salvaguardia del benessere psicofisico. In particolare, il personale specializzato, aderente alla rete ASC, coinvolgerà il pubblico nelle rispettive discipline e fornirà dimostrazioni delle proprie abilità: a Cremona spazio alla scherma, con la Asd Sala d’Arme Achille Marozzo; al triathlon, con il Centro Sportivo Stradivari; e all’associazione locale dei cronometristi.

Da segnalare infine la duplice iniziativa a cura di Despar, partner del Tour della Salute 2025 per la tappa di Cremona: in piazza con il Gioco della Ruota e nei punti vendita, la domenica, con la spesa consapevole in compagnia di un nutrizionista.

“Sono orgogliosa di dare il patrocinio al Tour della Salute, che toccherà la nostra città il 17 e 18 maggio, perché riconosce il valore della farmacia come presidio socio assistenziale sul territorio – dice Rosanna Galli, presidente di Federfarma Cremona, associazione che riunisce tutte le 104 farmacie private della provincia – questo importante evento rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra i vari attori coinvolti, per la salvaguardia del benessere dei cittadini. Non potevano, quindi, mancare le nostre farmacie, che hanno un ruolo fondamentale nel promuovere e divulgare un corretto stile di vita. Le farmacie sono infatti il primo presidio per sensibilizzare i cittadini riguardo alle malattie croniche, accompagnando le persone verso un corretto modello prevenzione e aderenza alla terapia”.

