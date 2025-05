Dopo il successo dei primi due appuntamenti, la nuova rassegna Quartieri in giallo, organizzata come anteprima del Porte Aperte Festival 2025 grazie al supporto del Centro Quartieri e Beni Comuni del Comune di Cremona, prosegue sabato 17 maggio alle ore 18, nella sede del CrAb – Community Hub Cremona (via Fabio Filzi, 60), al quartiere S. Ambrogio, dove è in programma l’incontro con la scrittrice e traduttrice Marina Visentin, autrice di “Aurora” (ed. Laurana).

La vita di Gemma è un quadro armonioso dentro una cornice elegante, forse un po’ fredda. Gestisce una galleria d’arte nel centro di Milano, ha una vivace vita sociale, un fidanzato artista che vive sul lago Maggiore. Ma un giorno l’equilibrio si incrina, l’ordine svela il caos. Uno sconosciuto si insinua nella vita di Gemma, comincia a pedinarla, a interrogare vicini e conoscenti.

L’incontro, condotto da Marco Viviani, è organizzato in collaborazione con il Festival Giallo Garda, la Libreria del Convegno e con l’Associazione Culturale La Storia.

L’autrice, Marina Visentin, nata a Novara, da oltre trent’anni vive e lavora a Milano. Giornalista e traduttrice, una laurea in filosofia e un passato da copy-writer, ha collaborato con varie testate scrivendo di cinema. Ha pubblicato saggi sulla storia del cinema, libri di filosofia, romanzi gialli e noir (Biancaneve, Todaro Editore, 2010; La donna nella pioggia, Piemme, 2017; Cuore di rabbia, Sem, 2021, Gli occhi della notte, Sem, 2023), il divertissement filosofico Raffasofia (Libreria Pienogiorno, 2021).

