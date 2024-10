Prosegue la rassegna di eventi “Camminare su un filo di seta – Rigenerazione dell’ecosistema, crisi climatica, sostenibilità e consumo critico. Esperienze e prospettive” promossa dal Polo di Cremona del Politecnico di Milano.

Un’occasione per riflettere e agire: attraverso incontri, seminari e presentazioni di libri, la rassegna invita cittadini, studenti e appassionati a riflettere sulle sfide del nostro tempo e a scoprire le azioni concrete che ognuno di noi può mettere in atto per contribuire a un futuro più sostenibile.

Prossimo appuntamento: un dialogo su agroecologia, paesaggio, città. Lunedì 28 ottobre, alle ore 20:45, presso il Cinema Teatro Filo di Cremona. Francesco Sottile, docente di biodiversità e autore del libro “Dalla parte della natura: capire gli ecosistemi per salvare il nostro futuro”, dialogherà con Maurizio Ori, architetto paesaggista, e Claudio Rambelli, Presidente di Slow Food Lombardia, moderatore dell’incontro.

Il libro di Sottile ci invita a riflettere sulla perdita di biodiversità, i cambiamenti climatici e le conseguenze del nostro modello di sviluppo sull’ambiente. L’autore ci mostra come sia possibile invertire questa tendenza, adottando pratiche agricole sostenibili e riconnettendoci con la natura.

Durante l’incontro, gli esperti discuteranno di temi cruciali come l’agroecologia, il paesaggio, la città e il ruolo fondamentale che ognuno di noi può svolgere per proteggere il nostro pianeta. L’appuntamento è realizzato nell’ambito della ‘Trama dei Diritti’ lo spazio culturale promosso da CSV Lombardia Sud aperto a tutte le organizzazioni impegnate nella costruzione della cultura dei diritti.

Partecipano alla rassegna: Città Rurale, Filiera Corta Solidale, Nonsolonoi Altromercato, Slow Food Cremonese, Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona, Cai Cremona.

L’ultimo appuntamento della rassegna per il 2024 si terrà lunedì 18 novembre al Cinema Teatro Filo, alle ore 20.45, e sarà un seminario divulgativo dal titolo “Climi (Extra)Terrestri: cosa ci insegnano i climi degli altri mondi sul clima della Terra”. Relatore dell’incontro Michele Maris.

Per maggiori informazioni: sito https://www.polo-cremona.polimi.it/ mail eventi-cremona@polimi.it

