Nuovo campo di calcio per i giovani del quartiere milanese di Baggio

MILANO (ITALPRESS) – Un nuovo campetto da calcio è ora a disposizione dei ragazzi di Baggio, quartiere della periferia ovest di Milano: merito dell’impegno congiunto delle Fondazioni Snaitech, Milan e Costruiamo il Futuro, che hanno costruito in meno di 150 giorni lo spazio sportivo all’interno dell’Oratorio della Madonna dei Poveri, che ha in don Davide Baschirotto il parroco e punto di riferimento. “In gioco per il Futuro” è il nome dell’iniziativa, raccontata nel corso dell’inaugurazione della struttura.

