Animata assemblea al Quartiere S.Ambrogio – Incrociatello, lunedì scorso, convocata dalla presidente del Comitato di Quartiere Lionella Leoni e con la presenza della vicesindaco Francesca Romagnoli. Tanti i problemi sollevati dai residenti a cominciare dalla questione rifiuti accatastati da tempo in via Castelforte nei pressi delle case Aler. Ma ci sono anche questioni legate alla sicurezza stradale, ad esempio all’incrocio tra le vie Castelpiano e Sesto dove c’è lo specchio concavo appannato. “Siamo ostaggio della grande distribuzione – afferma una residente – quasi tutti i centri commerciali cittadini si trovano qui, l’amministrazione comunale deve avere un’attenzione mirata sulla qualità della vita di chi abita in questa zona”.

Sul tema dei rifiuti, i residenti hanno contattato anche il consigliere comunale di Forza Italia Saverio Simi che si è fatto portavoce delle loro lamentele. “Non si capisce perché l’Amministrazione della città, a conoscenza del problema, non abbia fornito alcun riscontro alle segnalazioni fatte dal Comitato di Quartiere Sant’Ambrogio e dai cittadini residenti.

Il perdurare di questa incuria sta generando, oltre al degrado urbano, una vera e propria urgenza igienica che si acutizza ogni giorno che passa. La presenza di numerosi roditori ed insetti, l’odore nauseabondo che si percepisce passando per la via, sono fattori che dovrebbero spingere l’Amministrazione Comunale ad un intervento immediato e risolutivo.

Purtroppo debbo constatare, come tanti cittadini residenti nelle vicinanze dei mucchi di spazzatura, che da parte dell’Amministrazione e’ mancata fino ad oggi la volontà di risolvere il problema. Ho quindi inviato questa mattina una segnalazione scritta all’Assessore competente Simona Pasquali nella quale ho ribadito la gravità del problema di Igiene Pubblica per la nostra città e chiesto un intervento risolutivo. In caso di inerzia, sarò costretto ad informare ufficialmente l’Ats Valpadana per tutelare la salute dei cittadini”.

“Per quanto riguarda i rifiuti – ha risposto la vicesindaco e delegata ai Quartieri Francesca Romagnoli, presente all’assemblea – l’assessore competente Simona Pasquali sta monitorando la situazione inisieme ad Aler e società di gestione dei rifiuti. Adesso bisognerà capire come risolvere questo problema, visto che non basta un operatore per rimuovere il tutto”.

E sulla questione supermercati: “Concerteremo azioni di mitigazione, una soluzione potrebbe essere la reazione di un altro bosco urbano con barriere verdi per mitigare gli effetti dell’aumentato traffico veicolare diretto ai centri commerciali e di persone che si spostano per ragioni lavorative”.gb

