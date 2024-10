Dopo le dichiarazioni del segretario cittadino di FDI Stefano Foggetti sulla possibilità quanto mai reale che il partito non partecipi alle riunioni del centrodestra per la scelta dei nomi da proporre nelle aziende partecipate, il senatore di Fratelli d’Italia Renato Ancorotti auspica una riconciliazione tra le varie componenti del partito.

Lo ha fatto nella puntata di martedì di Punto e a Capo di CR1 durante un faccia a faccia con Luciano Pizzetti, dicendo che è ora di superare le polemche, nell’interesse dei servizi ai cittadini. “A questo punto ci vuole qualcuno che rimetta insieme le varie anime del partito. Potrebbe essere il coordinatore regionale, insieme al nazionale (leggi Carlo Maccari e Giovanni Donzelli, ndr), per riunificare un partito che litiga sul nulla. Ci sono antichi rancori che esistono un po’ in tutti i partiti, immagino anche nel Pd, solo che c’è chi lo dimostra di più e chi di meno.

Adesso la questione va ridimensionata. Bisogna rimettere insieme un partito che può contenere anche idee diverse. Ma c’è un discorso di lealtà. Se a qualcuno non va bene e vuole votare col Pd, allora si prenda la tessera del Pd”.

Il riferimento è sempre alla questione che si trascina ormai dal 30 settembre, all’indomani delle elezioni provinciali nelle quali dei sei consiglieri di FDI in consiglio comunale a Cremona, solo due hanno votato il candidato ufficiale del centrodestra.

A parlare del necessario ruolo delle opposizioni, è Pizzetti: “Perchè mai dovremmo approfittare di una difficoltà del centrodestra? La nostra attenzione va a tutte le opposizioni presenti in consiglio comunale, penso a Ceraso e Tacchini, che non si riconoscono nel centrodestra.

Nelle nomine che verranno fatte la presenza delle opposizioni sarà garantita, noi abbiamo sempre fatto così. In questa provincia c’è stato solo un caso nel quale si fece diversamente e fu per le nomine in Padania Acque quando era presidente della Provincia Salini.

E peraltro, quando toccò a noi non seguimmo quella strada perchè per noi la rappresentanza dell’opposizione è importante. All’opposizione verrà chiesto di partecipare e di essere presente”.

Una volontà di collaborazione che Pizzetti estende anche ad altri lvelli: “Al buon lavoro della città deve concorrere anche l’opposizione. Ci sono temi che hanno bisogno di un’attenzione comune. Un conto è la polemica, che comprendo; altro conto è la polemica fine a se stessa.

Peraltro, in un periodo di tagli ai Bilanci, di cui mi pare che anche la Regione stia soffrendo, occorre che tutti siano presenti. Chiederei ad esempio al senatore Ancorotti e all’onorevole Silvana Comaroli di darci una mano per trasferire ad Anas questa maledetta tangenziale di Cremona, che a noi costa tantissimo e che, governi la destra o governi la sinistra, sottrae risorse al Comune”.

Giuliana Biagi

