Avevamo lasciato Chiara Ferragni innamorata -secondo il gossip- come un’adolescente di Silvio Campara, Ceo di una nota casa di moda. Lui che sembrava avesse lasciato moglie e figli per fuggire con lei. Ma ora, il tempo di un pettegolezzo estivo e pare che i due si siano già detti addio. A scriverlo è stato prima il giornalista Gabriele Parpiglia e poi il settimanale “Chi” che ha paparazzato Campara con la famiglia (la moglie Giulia e i due figli) in pieno centro a Milano: a onor del vero, le foto sono di un padre che fa scendere dall’auto i bambini con la moglie.

Gossip risponde a gossip con il settimanale “Oggi” che mostra le foto di Chiara Ferragni cupa e triste al parco con la madre Marina di Guardo, single da poco. E poi su unisce “Diva e Donna” che mostra una serie di scatti dell’imprenditrice digitale cremonese in cui -secondo loro– spunterebbe un pancino sospettoDicendo di una sua possibile gravidanza. Notizia poi smentita da Parpiglia. Dal canto suo lei non risponde ad alcuna provocazione o affermazione anzi, sui social si mostra con la figlia Vittoria (di spalle), iniziando comunque oggettivamente a mettere sempre meno foto sul suo profilo Instagram.

Dal punto di vista giudiziario poi, si legge sul Corriere della Sera, che entro dicembre arriverà la memoria difensiva sul caso del pandoro Balocco e delle uova di Pasqua “Dolci Preziosi”. Gli avvocati di Ferragni chiariranno i motivi per i quali, secondo loro, va archiviata l’accusa di truffa aggravata: “La vicenda non ha alcuna rilevanza penale e i profili controversi sono già stati affrontati e risolti”.

