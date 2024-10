Domenica 27 ottobre torna “Puliamo i quartieri”, l’appuntamento che vede coinvolti sette quartieri della città e il Circolo VedoVerde Legambiente Cremona. Si tratta di un’iniziativa che mette al centro i cittadini e che non vuole sostituirsi al servizio fornito dal gestore, ma che ha lo scopo di sviluppare un senso civico e di partecipazione, di promuovere la cultura e l’importanza della gestione e della differenziazione dei rifiuti, per contribuire a mantenere la città sempre più pulita. La partecipazione è aperta a tutti con l’invito di portare con sé guanti da lavoro e, per chi le ha, anche pinze per raccogliere i rifiuti. Per aderire è sufficiente presentarsi all’ora e nel luogo indicati come di seguito elencato:

Comitato di Quartiere 6 – Zaist – Stadio – Lucchini – Annona – ore 15 di fronte alla chiesa di San Francesco

Comitato di Quartiere 7 – Maristella – ore 9:30 – 11:30 nella piazzetta di via Persico

Comitato di Quartiere 9 – Giordano – Cadore – via Cadore – ore 9 ai piedi della scalinata della chiesa di S. Pietro

Comitato di Quartiere 11 – Cascinetto – Villetta – Concordia – ore 9 – 12:15 alla sede del comitato in via Maffi 2 (Cascinetto), all’Oratorio della Beata Vergine di Caravaggio e all’Oratorio di S. Sebastiano

Comitato di Quartiere 13 – Porta Romana – largo Pagliari – ore 9 in piazza 4 Novembre

Comitato di Quartiere 14 – S. Felice – S. Savino – ore 15 al parco Misani, angolo via San Felice – San Savino

Comitato di Quartiere 16 – Centro – ore 9:30 alla pagoda dei dei giardini di piazza Roma

“È un’iniziativa importante per sensibilizzare i cittadini alla corresponsabilità sul tema della pulizia e del decoro della città” – dichiara la vicesindaco con delega ai Quartieri Francesca Romagnoli, che aggiunge: “Si tratta inoltre di un importante momento di aggregazione, di partecipazione attiva, oltre che di conoscenza delle attività dei Comitati di quartiere. Un sincero ringraziamento a Giovanna Perrotta e a tutti i volontari del Circolo VedoVerde di Legambiente per la passione e la dedizione che mettono nella diffusione di un valore significativo qual è il rispetto dell’ambiente e per il supporto prezioso che offrono nell’organizzazione di questa come di altre iniziative”.

