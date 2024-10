Ripristino entro l’anno del pieno funzionamento del sistema di videosorveglianza cittadina; nuovo progetto di ammodernamento della rete di illuminazione pubblica, oggi soggetta a frequenti blackout con un programma pluriennale di esecuzione degli interventi per stralci; revamping tecnologico dei varchi elettronici; garantire l’applicazione del “daspo urbano”; agire sulla prevenzione e sulla riqualificazione urbana come primo passo per riabituare i cittadini a frequentare zone oggi semiabbandonate per scarsa sicurezza.

Sono alcuni degli impegni che Forza Italia propone al consiglio comunale in un ordine del giorno presentato oggi pomeriggio dal capogruppo Saverio Simi. Tra le altre richieste, condivise con la segreteria cittadina di FI coordinata da Luca Ghidini, c’è anche quella di avviare una riorganizzazione della Polizia Locale in modo di favorire una maggior presenza degli agenti sul territorio, incentivando la collaborazione con le realtà associative del terzo settore per attività di minore complessità. Inoltre: presidio fisso della Polizia Locale, anche nelle ore pomeridiane e serali in particolare in Piazza Roma e Piazza Marconi; pulizia dei luoghi e manutenzione dell’arredo e delle attrezzature pubbliche; collaborazione con le scuole e le realtà educative cittadine, per predisporre un programma articolato di interventi che incrementino il senso civico tra i giovani.

Serve poi “un piano per la riqualificazione e valorizzazione del sistema delle piazze centrali che preveda strategie per la loro tematizzazione e l’intitolazione di aree al loro interno, promuovendo un palinsesto di eventi e attività ricorrenti coerenti con il tema con cui è stata caratterizzata la Piazza” e “favorire e incentivare, anche attraverso accordi con le associazioni di

rappresentanza, la collaborazione tra il Comune di Cremona e soggetti privati per la concessione di plateatici, per definire proporzionati interventi di riqualificazione delle piazze centrali, volti a favorirne una maggior vivibilità e fruibilità”.

Lordie del giorno parte dal presupposto che sicurezza e la riqualificazione urbana richiedono tre differenti tipologie di azioni coordinate e congiunte: presidio del territorio, prevenzione, e decoro urbano. “Le attività educative – si legge – e di prevenzione messe in campo dal Comune di Cremona negli ultimi anni, non sono risultate sufficienti ed efficaci; Cremona ha un impianto di illuminazione pubblica caratterizzato da frequenti blackout che interessano interi quartieri a causa della vetustà della rete di distribuzione, circostanza che incrementa il senso di insicurezza della popolazione”.

Scondo FI, “i soggetti privati che erogano servizi al cittadino e che sono inseriti all’interno delle piazze centrali (es. commercianti e pubblici esercizi) svolgono un ruolo determinante nel processo di riqualificazione degli spazi pubblici e di promozione di aggregazioni positive”.

E c’è poi l’esempio di “altre città di medie dimensioni hanno promosso esperienze di collaborazione fattiva tra soggetti pubblici e privati per attrarre investimenti tali da valorizzare il paesaggio urbano e rivitalizzare i luoghi di incontro (es. la concessione a prezzi agevolati dei plateatici a seguito di bandi di concorso indetti per la loro riqualificazione)”.

