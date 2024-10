Polizia in campo, nella notte tra ieri e oggi, per la prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”. In azione cinque pattuglie della stradale di Cremona e di Mantova e dell’ufficio mobile della stradale con a bordo il medico della Questura.

Effettuati controlli serrati a Cremona finalizzati alla prevenzione delle guide in stato di ebbrezza e per contrastare l’eccesso di velocità.

60 le autovetture sottoposte a verifica; 8 patenti di guida ritirate, a 7 uomini e a una donna, per guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; 3 persone sono risultate positive al precursore per le sostanze stupefacenti.

I controlli, iniziati in tarda serata e proseguiti nel corso di tutta la notte, evidenziano come debba rimanere costantemente alto il livello di attenzione in merito alle piaghe costituite dai pericolosissimi mix rappresentati dai binomi alcol – velocità, dei soggetti che si pongono alla guida di un veicolo.

L’attività della polizia rientra in un progetto ad ampio raggio supportato dal Ministero dell’Interno, finalizzato a ridurre il numero delle vittime su strada, svolgendo una vera e propria attività di prevenzione, con l’obiettivo di ridurre in modo consistente il numero delle vittime, dei feriti e degli incidenti stradali.

© Riproduzione riservata