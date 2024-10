Continua a evolvere, purtroppo negativamente, la situazione della Peste Suina Africana: è notizia di pochi giorni fa di un nuovo focolaio nel Lodigiano, distante solo una decina di chilometri dal confine con il territorio cremonese. Questo potrebbe portare ad un prossimo incremento dell’area di restrizione di tipo 1, già istituita tra Cremasco e Cremonese, e che per ora conta 33 comuni. Una decisione che verrà presa dall’Ue, dopo un confronto con Ministero e Regione.

Come fanno sapere da Ats Val Padana, in queste settimane nelle zone di restrizione già istituite sono stati effettuati numerosi controlli negli allevamenti, per verificare il rispetto delle norme sulla biosicurezza, alcuni anche in collaborazione con i carabinieri del Nas. Laddove vi siano delle lacune, viene dato all’allevatore un certo lasso di tempo per ripristinare le condizioni come da normativa. Nel frattempo la movimentazione del bestiame viene bloccata. Inoltre esistono sanzioni specifiche per chi non è in regola.

Finora sono stati controllati 387 allevamenti tra Mantova e Cremona, di cui circa la metà nel Cremonese. Inoltre Ats ha lavorato sull’ambito del selvatico, attivando una ricerca attiva delle carcasse di cinghiale morto. In collaborazione con la Polizia Provinciale sono altresì state messe in campo attività di ricerca, cattura e abbattimento dei cinghiali in zona di restrizione, attraverso una società esterna. Tale operazione viene poi effettuata anche nelle zone non di restrizione. Non sono stati trovati animali morti, mentre in tutto sono stati catturati e abbattuti circa 180 capi.

Infine sono stati organizzati incontri informativi e formativi per gli allevatori, sempre in ambito di gestione della biosicurezza degli allevamenti. La difficoltà di eradicazione del virus della Psa dipende sostanzialmente dalla sua grande resistenza, anche per mesi, nell’ambiente e sulle carcasse degli animali morti.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata