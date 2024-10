I carabinieri di Pizzighettone hanno denunciato un 23enne, con precedenti di polizia a carico, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato presso una ditta dismessa di Cappella Cantone.

Ieri sera poco dopo le 22 la pattuglia di Pizzighettone, nel corso di un normale servizio di controllo, è transitata nei pressi del capannone di una ditta dismessa dove in passato erano stati commessi dei furti. E qui hanno notato la presenza di un’auto con un uomo nei pressi che faceva dei movimenti sospetti. Quando ha visto i fari dell’auto dei militari, si è gettato all’interno di una siepe adiacente alla recinzione perimetrale del capannone per nascondersi, ma è stato visto, raggiunto e bloccato.

E’ stato identificato ed era molto nervoso, oltre ad essere bagnato e pieno di fango, a dimostrazione che era sul posto da diverso tempo sotto la pioggia. I militari hanno controllato l’auto e hanno notato che aveva i sedili posteriori abbattuti. All’interno erano stati posizionati dieci secchi di vernice di medie dimensioni. E nella zona della recinzione, risultata parzialmente divelta, erano presenti altri quattro secchi di vernice della stessa marca pronti per essere portati fuori.

Durante il sopralluogo all’interno del capannone è stato individuato un bancale dal quale i secchi di vernice erano stati prelevati. I militari hanno contattato il titolare dell’azienda ormai non più attiva al quale hanno restituito la refurtiva, mentre il 23enne è stato accompagnato in caserma a Cremona e denunciato per tentato furto aggravato.

