Caos e code tra Cremona e Castelvetro Piacentino, a causa di un incidente verificatosi a metà pomeriggio sul ponte di Po. A causa dello schianto una vettura si è ribaltata, finendo in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato aiuto ai feriti, per poi trasportarli in ospedale a Cremona. Fortunatamente nessuno ha subito gravi conseguenze, ma si è reso necessario istituire il senso unico alternato in attesa che terminassero le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Questo ha mandato in tilt il traffico veicolare, con code di oltre 20 minuti.

© Riproduzione riservata