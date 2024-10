Si sono conclusi domenica i tre giorni di festeggiamenti per i 40 anni del circolo Arcipelago di Cremona, in via Speciano, con un saluto istituzionale, a cui è seguita l’intitolazione della sala al primo piano a Gianvittorio Lazzarini. Presenti, oltre alla presidente del Circolo Linda Feraboli, anche Chiara Pedroni, presidente di Arcigay La Rocca Cremona, e Aurora Diotti, presidente dell’Arci di Cremona.

“Per noi è un momento di grande emozione” ha commentato Linda Feraboli. “Si festeggiano i quarant’anni non solo di Arcipelago, ma dello spazio in via Speciano, con tutte le anime che ha ospitato negli anni. Durante la tavola rotonda che abbiamo fatto in questi giorni, erano presenti persone che hanno abitato i decenni di questo posto, e ci siamo confrontati sulle storie, gli aneddoti, dalle cose più piccole che sono capitate qui dentro fino alla storia nazionale che abbiamo intrecciato”.

Grande la soddisfazione per il percorso fatto, ma anche la voglia di andare avanti con nuovi progetti e idee: “Noi puntiamo sempre a resistere e ad esistere, che è sempre un grandissimo traguardo. Nei prossimi due anni, visto che si avvicina anche il cinquantesimo di Arci a Cremona, prepareremo un qualche tipo di contenuto, non sappiamo ancora se una pubblicazione, un podcast, un libro, per raccontare la storia dell’Arci in questa città. Il Circolo Arcipelago prosegue poi con le sue attività classiche: live tutti i sabati, presentazioni di libri, ecc. Il 14 di novembre ospiteremo Valerio Nicolosi, giornalista e fotoreporter, che ci parlerà della Palestina”.

Soddisfazione anche da parte di chi vive quotidianamente gli spazi del Circolo. “Quarant’anni in cui noi di Arcigay Cremona La Rocca siamo a fianco di Circolo Arcipelago, facciamo parte di questa grande famiglia Arci” sottolinea Chiara Pedroni. “Si è creata una bellissima sinergia, una collaborazione a 360 gradi che ci ha permesso di realizzare tantissime cose. Le giornate internazionali, la sensibilizzazione, il primo e il secondo Pride, Arcifesta… L’elenco sarebbe lunghissimo. E ci auguriamo di continuare così. Auguriamo all’Arcipelago e a noi altri quarant’anni in questo modo.

Sicuramente troveremo il modo di dare alla città e a ogni cittadino sempre più servizi. Noi vogliamo una città inclusiva, combattiamo le disuguaglianze. Lottiamo per questo da quarant’anni, e speriamo di continuare così” conclude Pedroni.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata