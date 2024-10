Ennesimo gesto di inciviltà in città: i resti di un bivacco, abbandonati su un tavolo e a terra, sono comparsi al parco della pista ciclabile, a Po. Uno scenario che purtroppo non è nuovo: capita sovente, infatti, nel fine settimana, che qualcuno scelga gli spazi verdi cremonesi per festeggiare e improvvisare un pic nic. Scelta che sarebbe assolutamente legittima, se poi si provvedesse a ripulire. Cosa che invece la maggior parte delle volte non succede, e i parchi diventano zone di incuria e degrado.

