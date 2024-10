Da quasi sessant’anni (la prima fu organizzata nel 1966), si svolge puntualmente nella quarta domenica di ottobre la Sagra delle Radici di Soncino. La radice amara, gustosa verdura invernale, è un prodotto caratteristico del territorio circostante l’antico borgo di Soncino. Si consuma come una verdura, ha la forma di una carota più chiara e allungata ed è un depurativo eccezionale.

A Soncino domenica 27 ottobre una giornata di festa partita con ottimismo già dal mattino, visto che il maltempo aveva lasciato spazio ad una domenica quantomeno senza piogge. Poi il pranzo, cui hanno partecipato anche le autorità cittadine, sindaco, vicesindaco, l’onorevole Silvana Comaroli.

E via ad un pomeriggio di festa, con un ricco mercato di artigianato locale, stand gastronomici, musica, spettacoli e truccabimbi: tante iniziative e migliaia di persone nelle vie del borgo medievale conosciuto in tutta italia. L’evento come sempre è stato organizzato dalla Pro Loco di Soncino, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata