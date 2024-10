Uno schianto fatale nella bergamasca, tra Marengo e Cologno sul Serio, è costato la vita ad un 43enne di origini albanesi residente a Crema.

L’incidente risale a domenica, nel primo pomeriggio, intorno alle ore 13:00. Il cremasco, a bordo di un Fiat Fiorino, procedeva lungo la ex statale 591 quando, per cause da accertare, è finito contro una Skoda Octavia Sw che viaggiava in direzione opposta.

Lo schianto ha poi coinvolto un terzo veicolo, una Ford Fiesta, che nella carambola è finita fuori strada.

Ad avere la peggio è stato l’albanese di Crema, vittima dell’impatto tra il suo furgone e il muro di un cascinale vicino alla carreggiata.

Vani i tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori. In tutto, si contano cinque feriti tra cui due bimbi di 7 anni e di 3 anni, trasportati in elisoccorso a Brescia.

