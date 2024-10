Caos e apprensione nel pomeriggio al centro commerciale Cremona Po, dove un ragazzino ha creato scompiglio nell’area giochi dei bambini, spruzzando probabilmente dello spray al peperoncino. A raccontarlo, sui social, è una mamma, che aveva portato lì il figlio a giocare.

Ad un certo punto, i piccoli hanno iniziato a tossire e a piangere, e le ragazze che gestiscono l’area hanno dovuto accompagnarli fuori per fargli prendere aria. Intanto grazie alle immagini delle telecamere, sarebbe già stato individuato il potenziale colpevole.

Grande la preoccupazione della mamme e delle ragazze che gestiscono l’area, per quella che ha tutta l’aria di essere l’ennesima bravata. Una situazione che non è nuova al centro commerciale, dove gruppi di ragazzini anche in passato hanno più volte creato problemi.

