“Come annunciato nei giorni scorsi è operativo da oggi un presidio fisso della Polizia Locale nei giardini di piazza Roma, con una pattuglia di due agenti che sarà presente tutti i giorni, nelle ore pomeridiane e nel tardo pomeriggio, e avrà come sede l’ex casetta del custode, per tenere monitorata, anche in un’ottica di prevenzione dei reati, tutta la zona dei giardini pubblici”.

Così dichiara l’assessore alla Sicurezza Santo Canale in occasione dell’avvio del nuovo servizio che ha visto per questo primo giorno la presenza di tre agenti della Polizia Locale. Con loro il Sovrintendente Alberto Guerini che, in veste di vigile di quartiere, li ha seguiti in questo primo giorno di attività fornendo loro ulteriori indicazioni e informazioni vista l’approfondita conoscenza della zona centro.

“I controlli, che partono al momento in via sperimentale, si svolgeranno in sinergia con gli altri interventi che verranno messi in campo dalle forze dell’ordine e vedranno coinvolti anche polizia e carabinieri, secondo la linea voluta e condivisa con il prefetto Antonio Giannelli. Grazie a questo presidio si rafforza inoltre la collaborazione tra cittadini e Polizia Locale”, aggiunge l’assessore.

Il fronte sicurezza è tra le priorità dell’Amministrazione comunale che risponde così con nuove risorse alle esigenze di residenti e cittadini, dopo gli ultimi episodi di cronaca che hanno riportato l’attenzione, e il dibattito politico, sul centro della città. Le azioni concrete sono state fortemente volute dal sindaco Andrea Virgilio e hanno visto la collaborazione tra l’assessore alla Sicurezza Santo Canale e la vicesindaco con delega al Personale Francesca Romagnoli.

A questo primo intervento si aggiungeranno gli investimenti sul fronte organico: nuove assunzioni di agenti e ufficiali della Polizia Locale, alle quali si procederà con un bando di concorso che verrà aperto dal Comune già a inizio del nuovo anno, compatibilmente con le risorse destinate agli enti locali con la manovra finanziaria varata da Governo”.

