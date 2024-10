E’ allarme nei parchi cittadini. Dopo l’episodio del cane che ha ingerito droga al parco del Vecchio Passeggio e che è stato salvato in extremis dal veterinario, un pastore tedesco non è stato così fortunato. L’animale, che sabato era al parco Sartori, è morto dopo aver mangiato dei bocconi avvelenati, o comunque una sostanza tossica che non gli ha lasciato scampo, gettando nella disperazione i proprietari.

Le segnalazioni di quelle che sembrano essere in tutto e per tutto esche killer sono numerose, facendo crescere la preoccupazione tra i padroni che portano i propri animali a passeggio nelle aree verdi di Cremona. Quella dei bocconi avvelenati è una pratica crudele e inaccettabile, che provoca sofferenze terribili agli animali e che rappresenta un grave pericolo anche per la sicurezza dell’ambiente e dei bambini che frequentano i parchi pubblici e che rischiano di maneggiare sostanze pericolose, come ad esempio esche avvelenate per topi, scarafaggi e altri tipi di veleni magari acquistati in modo autonomo e collocati negli ambienti pubblici. Per non parlare di chi sparge con intento doloso bocconi avvelenati.

È fondamentale che i cittadini prestino la massima attenzione, controllando i propri animali e verificando la presenza di cibo o sostanze sospette a terra. Qualora ci si accorgesse di sostanze tossiche o nocive, si invitano i cittadini ad allertare le autorità competenti affichè possano effettuare le opportune verifiche e nel caso intensificare i controlli.

Sara Pizzorni

