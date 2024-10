La Società Culturale Italiana dei Veterinari per Animali da Compagnia (Scivac) festeggia a Cremona il quarantesimo anniversario dalla fondazione. Martedì 29 ottobre, dalle ore 18:30, la sede cremonese di Palazzo Trecchi apre le porte alle istituzioni e alle rappresentanze cittadine per celebrare 40 anni vissuti in sinergia con la vita cittadina: enti amministrativi locali, rappresentanti del tessuto commerciale, turistico e culturale di Cremona saranno resi partecipi di una serata di festa e di convivialità.

A fare gli onori di casa interverranno: il presidente della Scivac, Federico Massari, il past president e fondatore della Società, Aldo Vezzoni e l’amministratore delegato di EV, Carlo Scotti.

Ospiti della serata anche personalità di spicco della Veterinaria internazionale con le quali Scivac collabora per l’aggiornamento scientifico dei Medici Veterinari italiani e dall’estero.

“Siamo orgogliosi di questo anniversario” evidenzia Massari. “È un traguardo anche della Città di Cremona che ogni giorno fa la sua parte con noi: le amministrazioni e gli enti cittadini, i settori del commercio, dei servizi, della cultura arricchiscono l’esperienza cremonese di migliaia di Medici Veterinari. Questo anniversario è anche l’occasione per ringraziare Cremona”.

Il legame con lo storico Palazzo Trecchi (sec. XV) verrà suggellato con una nuova edizione del libro “Palazzo Trecchi a Cremona”, su iniziativa dell’editore EV, in collaborazione con Allianz Bank, Cremona Books e Fantigrafica. Grazie alla SCIVAC che lo scelse come propria sede, il prestigioso edificio visconteo e le sue ricchezze artistiche sono diventata famose in Italia e nel mondo.

© Riproduzione riservata