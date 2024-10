Da Malagò a Sofia Goggia, il cordoglio dello sport per Matilde Lorenzi

(Adnkronos) –

Sofia Goggia condivide sui social un’immagine di Matilde Lorenzi e invia “una preghiera”. Come lei, tanti professionisti del mondo degli sport invernali sono stati colpiti profondamente dalla morte della sciatrice diciannovenne per una caduta durante un allenamento nel comprensorio Alpin Arena Senales, in Alto Adige.

A cominciare dalla Fisi, la Federazione Italiana degli Sport Invernali, che si dice “in lutto” e “si stringe ai famigliari e agli amici e tutti coloro che hanno voluto bene a Matilde e la ricorderanno per sempre”. Il presidente della Federazione, Flavio Roda, si legge in una nota, “non ha parole per esprimere la tragedia che sta vivendo tutta la Federazione Italiana Sport Invernali, i suoi tecnici, gli atleti, le compagne di squadra, il Consiglio federale e tutto lo staff al completo”.

Anche il presidente del Coni Giovanni Malagò ha scritto un pensiero per la promessa dello sci: “Non esistono parole adeguate davanti a questa tragedia. Ci uniamo al profondo cordoglio della famiglia, insieme alla Fisi e al Centro Sportivo Esercito, esprimendo la vicinanza di tutto lo sport italiano per la scomparsa di Matilde, con l’intento di tenerne vivo il ricordo e l’esempio promosso con il suo talento e la sua passione per lo sci”.