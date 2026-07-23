Lite in via Monsignor Assi, sequestrati 40 grammi di hashish: denunciato un 28enne

Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri nelle aree più sensibili della città. Nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio un intervento in via Monsignor Assi, richiesto per una lite in strada, si è concluso con il sequestro di sostanza stupefacente e la denuncia di un uomo.

L’intervento è scattato intorno alle 16, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile è stata inviata sul posto in supporto a una Volante della Questura dopo la segnalazione di un diverbio. Grazie al tempestivo intervento, la situazione è stata riportata sotto controllo e non si sono registrati feriti.

Durante le verifiche, i militari hanno notato un uomo che, approfittando della confusione, stava cercando di allontanarsi. Raggiunto per l’identificazione, il soggetto, un 28enne senza fissa dimora, ha opposto resistenza ai Carabinieri tentando più volte di sottrarsi al controllo. Insospettiti dal comportamento dell’uomo e dopo aver percepito un forte odore di stupefacente, i militari hanno eseguito una perquisizione personale, rinvenendo circa 40 grammi di hashish, nascosti nelle parti intime. Lo stupefacente è stato sequestrato.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che il ventottenne si trovava a Cremona nonostante fosse destinatario di una misura di prevenzione che gli vietava il ritorno nel comune. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e violazione del divieto di ritorno.

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