Pizzighettone, arrestato un uomo condannato per reati del Codice della Strada

I Carabinieri della Stazione di Pizzighettone hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo domiciliato in paese, che deve scontare una condanna per reati inerenti al Codice della Strada. L’intervento spicca in particolare per la sua tempestività poiché il provvedimento cautelare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cremona, recava infatti la data del 21 luglio 2026. Il giorno successivo, intorno alle 13.30, quando i militari hanno rintracciato il destinatario del provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cremona ed hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare.

Il fatto che i militari siano riusciti a rintracciare il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, a poche ore dall’emissione del mandato testimonia il capillare e costante controllo del territorio operato dalla Stazione locale. L’uomo deve scontare una pena di sette mesi di reclusione per fatti avvenuti nel novembre 2021 a Soresina, dove, alla guida di un veicolo, aveva rifiutato di sottoporsi sia all’alcoltest sia agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove sconterà la pena agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

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