Raddoppio ferroviario, incontro Comune-Rfi: confermato sottopasso a Cavatigozzi

Prosegue secondo cronoprogramma il raddoppio della linea ferroviaria Mantova-Cremona-Codogno. L’ amministrazione comunale ha incontrato i vertici di RFI per fare il punto sullo stato dell’opera e sulle prossime fasi progettuali, con particolare attenzione agli interventi previsti sul territorio cremonese.

E’ l’assessore Simona Pasquali a comunicare che “abbiamo incontrato l’amministratore delegato di RFI, il nuovo commissario dell’opera del raddoppio Mantova-Cremona-Codogno, insieme ai funzionari e agli ingegneri che stanno seguendo il progetto. Ci hanno confermato che il primo lotto, quello tra Mantova e Piadena, sta procedendo nei tempi previsti.”

Mentre i cantieri del primo tratto avanzano, RFI è al lavoro sulla progettazione definitiva del lotto successivo, quello compreso tra Cremona e Codogno, destinato a ridisegnare la mobilità ferroviaria dell’area, “un passaggio molto importante per il futuro dell’intera infrastruttura.”

Tra i temi più sentiti sul territorio c’è quello dell’eliminazione dei passaggi a livello e della realizzazione delle opere compensative, a partire dai sottopassi previsti nelle frazioni cittadine.

“Siccome stanno progettando gli interventi nella tratta Cremona-Codogno e cominceranno anche gli abbattimenti dei passaggi a livello, siamo rimasti d’accordo che in autunno ci rivedremo per confermare il progetto del sottopasso di Cavatigozzi e verificare tutti gli accessi e le opere che verranno realizzate”, ha continuato Pasquali.

Un intervento, questo, di cui si parla da almeno 5 anni.

Conferme arrivano anche per un’altra infrastruttura attesa da tempo dai residenti.

“Ci hanno confermato anche il sottopasso ciclopedonale di Picenengo. Inoltre potremo valutare eventuali ulteriori collegamenti ciclopedonali, in particolare verso la zona di via Mulino e San Savino, raccogliendo anche le indicazioni dei cittadini.

L’incontro con RFI – ha chiosato ‘assessore Pasquali – è servito a fare chiarezza sulle prossime tappe del raddoppio ferroviario e sulle opere che accompagneranno l’intervento. Nei prossimi mesi torneremo a confrontarci con RFI per verificare i progetti definitivi dei sottopassi e conoscere il calendario dei futuri cantieri”.

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