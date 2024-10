Si sta abbassando il livello del fiume Po, che ha raggiunto il suo culmine nelle prime ore di questa mattina, 29 ottobre, toccando quota +1.29. Alle 11 le acque all’idrometro di Cremona erano scese a +1.18.

Il Grande Fiume è stato protagonista nei giorni scorsi di un incontro tra l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) e l’ Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdBPo) e una delegazione della Società Pubblica per le acque “De Vlaamse Waterweg” (Governo delle Fiandre, Belgio) che si occupa anche di pianificazione, realizzazione di opere e navigazione fluviale, al fine di confrontarsi sulle soluzioni adottate, in Italia e nelle Fiandre, in materia di navigazione interna e cura della risorsa idrica.

I rappresentanti delle istituzioni hanno preso parte ad un convegno che si è tenuto presso il Laboratorio Aperto dei Chiostri dell’ex monastero di San Paolo, a Parma, mentre il giorno seguente le delegazioni si sono spostate sul Po, percorrendo a bordo di una motonave il tratto che conduce da Isola Serafini (Pc) a Cremona, attraversando le due conche di navigazione presenti.

Nel corso della navigazione sul Grande Fiume, i partecipanti hanno potuto visitare l’impianto della conca di Isola Serafini e l’annessa scala di risalita dei pesci, guidati dai meatori di AIPo.

Nonostante le differenze territoriali, di legislazione e le diverse esigenze, sono emersi numerosi punti in comune tra le istituzioni italiane e quelle fiamminghe: primo tra tutti la necessità di incentivare la navigazione fluviale, sia commerciale che passeggeri, anche con interventi di miglioramento delle vie navigabili, al fine di ridurre il traffico su gomma e andare nella direzione della decarbonizzazione e riduzione dell’inquinamento.

