Formula 1, la Ferrari vuole il Mondiale costruttori: ora il sorpasso sulla McLaren

(Adnkronos) – Se il Mondiale piloti 2024 di Formula 1 sembra destinato a tingersi ancora una volta di orange, con la quarta vittoria consecutiva di Max Verstappen, quello Costruttori è ancora tutto da scrivere. La Ferrari, reduce dalla doppia vittoria a Austin prima e in Messico poi, è in netta crescita e ha messo la freccia proprio sulla Red Bull, puntando ora il primo posto della McLaren. La vetta è ora distante solo 29 punti con ancora quattro gare da correre e due Sprint.

Il Mondiale di Formula 1 non concede soste e tornerà protagonista anche il prossimo weekend, quando andrà in scena il Gp del Brasile, in programma domenica 3 novembre alle ore 18.

A Maranello il Mondiale costruttori di Formula 1 manca dal 2008, quando la Ferrari vinse proprio sulla McLaren. La scuderia britannica invece non vince un costruttori dal 2007, e dopo 16 anni, intervallati da momenti di buio con il dominio prima della Mercedes e ora della Red Bull, la lotta si riaccende.

E dopo il Gp del Messico la sfida è più aperta che mai. Il primo posto di Carlos Sainz e il terzo, con giro veloce, di Charles Leclerc, vincitore invece negli Stati Uniti con il compagno di scuderia secondo, hanno portato al Cavallino la bellezza di 42 punti. Il secondo posto sembra così consolidato, visti i 25 punti di vantaggio sulla Red Bull, in discesa prestazionale e con evidenti problemi a presentare aggiornamenti competitivi.

La rimonta della Rossa è merito sì dei suoi piloti, ma soprattutto del calo di Sergio Perez e Oscar Piastri, rispettivamente 17esimo e ottavo in Messico. La Ferrari ha recuperato così 19 punti sulla McLaren e ben 33 alla Red Bull, che ora sembra fuori dai giochi. L’obiettivo di Horner è portare a casa il Mondiale piloti, con Verstappen, solo sesto in Messico e in calo nelle ultime gare, che conta 362 punti, con un vantaggio di 47 lunghezze su Lando Norris.

A quattro Gran Premi dal termine e con due Sprint ancora da correre, sono oltre 200 i punti ancora a disposizione. Sebbene sia difficile fare previsioni, la Ferrari può puntare al sorpasso non solo vincendo i gran premi, ma anche, semplicemente, raccogliendo piazzamenti migliori rispetto ai due piloti McLaren.

Al vincitore di un Gran Premio vengono assegnati 25 punti, al secondo classificato 18, al terzo 15. Nel caso della Sprint Race invece, al primo vanno 8 punti, al secondo 7 e al terzo 6. A chi fa il giro veloce durante la gara invece viene assegnato un punto addizionale.

1. McLaren: 566 punti

2. Ferrari: 537



3. Red Bull: 512

4. Mercedes: 366

5. Aston Martin: 86

6. Haas: 46

7. Vcarb: 36

8. Williams: 17

9. Alpine: 14

10. Sauber: 0