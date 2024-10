Tra tanti negozi che chiudono, anche qualcuno che apre. In un settore, quello dell’ortofrutta, che sembra andare per la maggiore a Cremona, a giudicare dalle numerose attività sorte negli ultimi anni in centro e fuori. Ermanno Pedroni ha scelto l’inizio di via Massarotti per aprire una bottega di fruttivendolo, dopo una lunga esperienza nella piazza principale di Casalbuttano. Alle spalle ha 29 anni di commercio in altri settori e 11 nell’ortofrutta. Il locale era chiuso da diversi anni, in precedenza era il Bar Sport.

“Questa zona era scoperta e mi è sembrata una buona posizione per il passaggio sia veicolare che di pedoni”, spiega. “Un po’ per i lavori stradali che si sono protratti per tutto luglio e quasi tutto agosto, un po’ per i lavori alla facciata del condominio e poi per la città in ferie, ho aperto in via definitiva a metà settembre”.

Tante le sfide da vincere per chi decide di aprire un’attività: “Bisogna avere le spalle coperte, nel senso che aprire un’attività commerciale espone sempre a dei rischi. Bisogna avere una grande disponibilità di tempo e sapere come gestire i clienti, questa è la vera forza che deve avere chi fa questo mestiere in proprio Ma soprattutto occorre avere prodotti di qualità”.

Il primo tratto di via Massarotti – fuori dal centro storico ma non ancora periferia – ha visto diversi avvicendamenti commerciali nel corso degli anni, attualmente ha chiuso la lavanderia e ci sono altre vetrine spente, ma la strada sta recuperando un discreto passaggio pedonale grazie alla presenza dell’autosilo e alle fermate degli autobus.

