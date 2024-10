Modena in crisi? Per Corini no. Il tecnico grigiorosso non si fida della prossima avversaria e parla di risultati infelici, ma di prestazioni importanti da parte degli emiliani nelle ultime uscite. I numeri, però, dicono che la squadra allenata da Bisoli nelle ultime quattro giornate ha conquistato solamente 2 punti, sprofondando in zona playout. Una situazione che non era stata messa in conto da una società che ha investito molto sul mercato, ponendosi come obiettivo i playoff. Al centro delle critiche è finito Bisoli (ex allenatore grigiorosso), che nella sfida contro la Cremo e in quella di sabato con lo Spezia si giocherà la sua permanenza sulla panchina del Modena.

Sarà un turno infrasettimanale da prendere con le pinze per la Cremonese. Corini ha rigenerato la squadra con un calcio più concreto rispetto alla gestione Stroppa e l’obiettivo è allungare il più possibile la striscia di vittorie consecutive, perché ci sono ancora punti da recuperare se si vuole puntare ai primi due posti, con un Sassuolo che sembra dare l’impressione di poter presto prendere il largo, perché dotato di una rosa di categoria superiore, che si è saputa adattare bene alla cadetteria.

Corini non ha fornito indizi sulla formazione titolare, ma ha detto che qualche cambio ci sarà, non troppi però, perché lo stesso allenatore ha dichiarato che ama cambiare volto alla sua squadra ricorrendo ai cambi dalla panchina.

Vincere a Modena sarebbe il modo migliore per presentarsi al big match di domenica contro la capolista Pisa. Per ottenere il massimo della posta servirà la stessa Cremo vista nelle ultime due uscite: attenta in fase difensiva concedendo poco agli avversari, pronta a ripartire in velocità con i suoi esterni e attaccanti per fare male. Bisoli tradizionalmente cura molto la fase difensiva, eppure il suo Modena ha una delle peggiori difese del torneo, con 16 gol incassati in totale.

La Cremo si ritroverà di fronte un Modena agguerrito. Sarà importante non permettere agli emiliani di passare in vantaggio e gestire nel migliore dei modi le possibili sfuriate iniziali della compagine di Bisoli.

Mauro Maffezzoni

