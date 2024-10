Sono 240 le offerte di lavoro pubblicate oggi dai Centri per l’impiego della Provincia di Cremona e consultabili alle pagine dedicate sul sito http://www.provincia.cremona.it/cpi/

Per candidarsi occorre verificare prima il possesso dei requisiti previsti, quindi presentare il proprio Curriculum Vitae personalmente oppure via e-mail all’indirizzo del Centro per l’Impiego (Cremona, Crema, Casalmaggiore, Soresina) che ha esposto l’offerta, specificando nell’oggetto i codici di riferimento.

Tra le offerte pubblicate per Cremona, spiccano quelle per Oss – operatori socio sanitari, educatori professionali, impiegati e contabili. Ma si stanno anche raccogliendo le adesioni per la partecipazione al corso gratuito di operatore fiscale (gennaio-febbraio-marzo) con possibilità di inserimento lavorativo. Il corso verrà svolto nella città di Cremona. A fronte del corso effettuato, verrà offerta la possibilità di essere inseriti in apposita struttura a tempo determinato per effettuare 730 e dichiarazione dei reddditi per la stagione fiscale 2025.

