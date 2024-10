Pd: pieno appoggio alla comunità LGBTQ+

Egregio direttore,

il Partito Democratico di Cremona esprime profonda preoccupazione per i recenti episodi di intolleranza e discriminazione omotransfobica nella nostra città. Condanniamo fermamente l’affissione di uno striscione transfobico da parte di un’organizzazione studentesca di estrema destra, che ha cercato di delegittimare le carriere alias e i programmi di educazione all’affettività nelle scuole. Tali messaggi, che descrivono le iniziative di inclusione come strumenti di manipolazione, sono inaccettabili e minano il diritto dei giovani e delle loro famiglie a vivere in una comunità rispettosa e accogliente.

In un contesto in cui si sono verificati episodi di aggressione contro persone LGBTQ+ è fondamentale ribadire che diversità e autenticità sono sono “gabbie” ma risorse da proteggere. Le carriere alias e i programmi di sensibilizzazione nelle scuole rappresentano strumenti essenziali per creare ambienti sicuri per tutti gli studenti.

Esprimiamo solidarietà a chi è stato colpito da atti di odio e sosteniamo con fermezza la comunità LGBTQ+ nella sua lotta per l’uguaglianza e il rispetto.

