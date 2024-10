Si è tenuto mercoledì presso la storica sede di Confcommercio a Palazzo Vidoni l’evento dal titolo “Agenti di Commercio: l’evoluzione della professione e gli accordi economici collettivi”, organizzato da FNAARC Cremona. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi Agenti di Commercio della provincia, offrendo un momento formativo di grande rilievo, con aggiornamenti sulle principali sfide e opportunità del settore.

Dino Barbieri, Presidente FNAARC Cremona e moderatore dell’evento, ha aperto i lavori ribadendo l’importanza della formazione e del confronto per gli Agenti di Commercio in un contesto economico in continua evoluzione. Ha sottolineato inoltre il ruolo cruciale del sindacato nel tutelare e supportare i professionisti del settore, attraverso una vasta gamma di servizi offerti da Confcommercio.

Tra questi servizi, particolarmente rilevante è la consulenza per la lettura e verifica dei contratti di agenzia prima della sottoscrizione, per garantire la conformità agli accordi economici collettivi. Come ha evidenziato l’avv. Agostino Petriello, Consulente Legale Nazionale FNAARC, questo tipo di supporto è fondamentale per proteggere gli agenti e assicurare la correttezza degli accordi. Alberto Petranzan, Presidente Nazionale FNAARC, ha successivamente approfondito il tema centrale dell’incontro: l’evoluzione della professione e gli accordi economici collettivi, illustrando i cambiamenti in atto e le prospettive future.

L’intervento dell’avv. Petriello ha chiarito le implicazioni legali legate al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita, offrendo preziosi consigli per la gestione dei contratti. Andrea Tadioli, digital developer di Seidigitale.com, ha poi offerto una visione innovativa sull’uso dell’intelligenza artificiale nel settore, sfatando i miti legati alla possibile sostituzione della figura dell’agente con le nuove tecnologie.

L’evento si è concluso con un aperitivo di networking, durante il quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di discutere in modo informale con i relatori e i colleghi del settore, rafforzando la rete di contatti utile per il futuro. Dino Barbieri ha espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa: “Abbiamo offerto agli Agenti di Commercio strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro, confermando il nostro impegno per la loro crescita professionale e per il supporto continuo offerto dal sindacato.”

