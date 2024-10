In occasione della quarta edizione della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale, la Fondazione Italiana Ambiente ha ricevuto un prestigioso riconoscimento da Regione Lombardia per il progetto “Il Giardino dei Ciliegi”. Questo attestato, conferito come “Progetto di qualità per l’educazione ambientale e la sostenibilità”, rappresenta un importante traguardo per la Fondazione.

“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento dalla Regione Lombardia per il progetto ‘Il Giardino dei Ciliegi’. Questo premio rappresenta un traguardo significativo per la Fondazione Italiana Ambiente, sottolineando il valore di un’iniziativa volta non solo a migliorare la qualità della vita delle persone, ma anche a offrire un contributo concreto al contrasto dei cambiamenti climatici. Creare e preservare spazi verdi come questo significa restituire alla comunità luoghi che uniscono natura, inclusione sociale e sostenibilità, per un impatto positivo e duraturo sul nostro ambiente e sulla nostra società” dichiara il Presidente della Fondazione Italiana Ambiente, Fabio Bertusi.

Il progetto, situato nel territorio lombardo, è molto più di un semplice spazio verde. Con oltre 220 alberi di ciliegio piantati, “Il Giardino dei Ciliegi” è un esempio concreto di sostenibilità sociale e ambientale. Secondo Annalisa Tirloni, consigliere della Fondazione, “Questo giardino è un luogo di opportunità, in cui si promuove l’inclusione lavorativa di giovani con disabilità e autismo, offrendo non solo un’oasi di serenità, ma anche un percorso di inserimento lavorativo per una società più equa e inclusiva.”

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali, tra cui l’Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Avv. Giorgio Maione; il Direttore Generale dell’assessorato, Dott. Dario Fossati; il Direttore Generale di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Dott. Fabrizio Piccarolo; e il Vicepresidente Luigi Dalla Pozza, tutti uniti nel riconoscere l’impatto positivo che “Il Giardino dei Ciliegi” apporterà al territorio.

“Un ringraziamento speciale va ai partner del progetto – Fondazione Sospiro, Comune di Sospiro, e l’Impresa Sociale Cascina San Marco – nonché al main sponsor, Tesori d’Oriente, e a tutte le aziende e cittadini che hanno contribuito alla realizzazione di questo ambizioso progetto”.

