Stefano Storti, Direttore Generale del Gruppo Storti e terza generazione alla guida dell’azienda, ha consegnato il 31 ottobre a nome di tutta la famiglia la prima borsa di studio a Diego Vidari, giovane promessa del corso di meccanica dell’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) J. Torriani di Cremona.

Un riconoscimento all’impegno e alla passione per un settore, quello della meccanica, che rappresenta da sempre il cuore pulsante del Gruppo Storti. “Siamo orgogliosi di premiare un giovane talento come Davide”, ha dichiarato Stefano Storti durante la cerimonia di consegna.

“Crediamo fortemente nell’importanza di investire nella formazione delle nuove generazioni, soprattutto in un momento storico in cui il settore della meccanica sta vivendo una crescente difficoltà nel reperire figure professionali qualificate. I meccanici di oggi, infatti, devono possedere competenze sempre più specifiche e aggiornate per poter operare in un mondo in continua evoluzione tecnologica.”

