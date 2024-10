Crisi Idrica, Bardi “In Basilicata risolveremo il problema”

POTENZA (ITALPRESS) – “La nostra priorità è aumentare la portata d’acqua, evitando così inasprimenti nelle sospensioni e garantendo che la Basilicata possa superare questa fase critica con la maggiore stabilità possibile. Per la prima volta il Governo nazionale ha nominato un commissario e ha dato delle risorse alla nostra regione per risolvere la crisi”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in qualità di commissario straordinario per l’emergenza idrica.

