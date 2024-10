Attenzione alle intossicazioni da funghi: a lanciare l’allarme, è l’Ats Val Padana, secondo cui nel solo mese di ottobre si sono verificati ben quattro episodi di intossicazione dovuta proprio all’ingestione di tale alimento (uno nel Mantovano e tre nel Cremonese.).

Episodi che avrebbero potuto essere evitati grazie al controllo di commestibilità effettuato dagli ispettori micologi dell’Ats della Val Padana, che sollecitano la popolazione ad evitare di ingerire questo tipo di alimento, dopo averlo raccolto, senza previo controllo.

“I funghi da sottoporre al controllo dovranno avere tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie” sottolinea Luigi Nodari, micologo dell’Ats. “In generale, le specie fungine necessitano di particolari accorgimenti nella preparazione, come ad esempio il pioppino, al quale va eliminato il gambo e cotto per almeno 30 minuti, oppure il chiodino che deve essere privato del gambo, reciso al di sotto dell’anello, lavato e poi bollito per almeno 20 minuti in pentola scoperta, successivamente scolato e sciacquato con cottura di almeno 30 minuti.

È importante fare una verifica di questo fungo poiché è confondibile con alcune specie tossiche. Queste informazioni vengono date in sede di visita micologica e scritte nella scheda rilasciata al cittadino alla fine del controllo”.

Gli esperti di Ats ricordano inoltre alcune regole generali di prevenzione: consumare funghi in quantità moderate, in perfetto stato di conservazione e solo dopo un’adeguata cottura; evitarne la somministrare a bambini e a donne in gravidanza; non ingerire funghi raccolti lungo le strade. Se dopo l’ingestione insorgono disturbi, recarsi al più presto al Pronto Soccorso.

COME CHIEDERE IL CONTROLLO

Il servizio nei mesi di settembre, ottobre e novembre – periodo di più alta raccolta – è attivo senza appuntamento tutti i lunedì, dalle ore 14.30 alle 16.30.

I privati cittadini che intendano sottoporre all’esame di commestibilità i funghi freschi raccolti o detenuti per uso proprio possono recarsi nelle sedi di Mantova (in Via dei Toscani, 1 palazzina 9 tel. 0376 334952 / 981;), Guidizzolo (in Via Fabio Filzi, 9 – 2° piano 0376 331008), Cremona (in Via San Sebastiano, 14 – portineria lato destro sbarre accesso tel. 0372 497481) e Crema (in Via F. Meneghezzi, 14 – 2° piano tel. 0372 497766 – 0372 497481).

Il controllo è sempre possibile durante tutto l’anno nei normali orari d’ufficio previo appuntamento telefonico.

CONOSCERE I FUNGHI

Per maggiori approfondimenti e consigli utili per una raccolta e un consumo sicuri, si invita a consultare il sito di Ats Val Padana al link https://www.ats-valpadana.it/funghi-cosa-bisogna-sapere

© Riproduzione riservata